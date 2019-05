شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إسدال الستار على مهرجان كان السينمائى فى دروته الـ 72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدل الستار مساء اليوم السبت على مهرجان كان السينمائى، بإقامة حفل توزيع جوائز الدورة الـ72، على مسرح "جراند لومير"، بعد احتدام المنافسة بين 21 فيلما للفوز بجائزة السعفة الذهبية.

وتضم جوائز المهرجان: السعفة الذهبية التى تمنح لأفضل فيلم فى الدورة على الإطلاق بحسب تقييم لجنة التحكيم، والجائزة الكبرى لأفضل فيلم وهى جائزة تختلف عن السعفة فى كونها تعبر عن رأى لجنة التحكيم الخاص، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل ممثل، وجائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل فيلم قصير، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير.

يبدأ حفل الختام بكلمة لرئيس المهرجانPierre Lescure، إذ يلقى كلمة وداع لضيوف المهرجان، ويدعوهم فيها إلى الحضور فى الدورة القادمة، ثم يطلب من رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالصعود إلى المسرح لإعلان أسماء الأفلام الفائزة بالمهرجان، كما يتم تسليم جوائز المسابقات الأخرى.

وتضم قائمة مقدمى الجوائز الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، والمخرج الأمريكى مايكل مور، والممثلة الإيطالية - الفرنسية فاليريا برونى تيديشى، بجانب النجم العالمى سيلفستر ستالون، بالإضافة إلى الممثل المكسيكى جايل جارسيا برنال، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة الفرنسية كلير دينيس، والممثل الجزائرى - الفرنسى رضا كاتب، والممثلة الصينية زانج زيي، والممثل الدنماركى فيجو مورتينسين، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، رئيس لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما"، والمخرج الكمبودى ريثى بان، رئيس مسابقة "الكاميرا الذهبية".

ويعقب حفل توزيع الجوائز عرض فيلم الكوميديا الفرنسى "The Specials" للمخرجين أوليفر ناكاتشى وإيريك توليدانو، تدور أحداثه حول قصة رجلين ومربين للأطفال والمراهقين المصابين بالتوحد، ويشارك فى بطولته النجم الفرنسى فينسنت كاسل، والممثل الفرنسى ذو الأصول الجزائرية رضا كاتب.

21 فيلما هذا العام ستتنافس للحصول على السعفة الذهبية وهى؛ "Atlantique" (ماتى ديوب) - "Bacarau" (كليبر ميندونسا فيلهو وجوليانو دورنيليس)- "Frankie" (إيرا ساكس) - "A Hidden Life" (تيرينس ماليك) - "It Must Be Heaven" (إيليا سليمان) - "Les Misérables" (لادج لاي)- " - Little Joe " (جيسيكا هاوزنر) - "Matthias and Maxime" (كزافييه دولان) - "!Oh Mercy" (أرنود ديبليشين)- "Parasite" (بونج جون هو)- "Portrait of a Young Girl on Fire" (سيلين صياما)- "Sibyl" (جاستين ترييت)- "Sorry We Missed You" (كين لوش)- "Pain and Glory"(بيدرو ألمودوفار)- "The Traitor" (ماركو بيلوتشيو)- "The Whistlers" (كورنيلو بورومبويو)- "The Wild Goose Lake" (دياو يينان)- " Young Ahmed" (جان بيير داردين ولوك داردين).