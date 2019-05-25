شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة "الحياة" فى الثامنة مساءً الحلقة العشرين من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، ويعاد عرضه فى الثانية بعد منتصف الليل.

وتكشف الحلقة اليوم عن لغز جيد يظهر لسلمى – ياسمين عبد العزيز، بعد فقدان زوجها – فتحى عبد الوهاب، كما تكشف عن مكان "الهاردات" التى تحتوى على فك شفرات رواية "أوسكار وايلد" التى دون من خلالها حازم كل تحركاته مع المنظمات الإرهابية، فضلا عن تقرب دينا شقيقة ياسمين عبد العزيز من الإرهابى محمد عز .

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.