شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "بركة" يودعون البلاتوه .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع أبطال مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد التصويراليوم السبت، حيث يواصلون التصوير فى منطقة التجمع الخامس، ويواصل المخرج محمود كريم مونتاج الحلقات الأخيرة وتسليمها للجهة المنتجة لعرضها على قناة CBC حصرياً خلال أيام شهر رمضان.

ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، وهو نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميزوالابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وقريبه له تحبه وتريد أن تتزوجه

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المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وإنتاج سينرجى من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.