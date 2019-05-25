سوزان نجم الدين تحقق صدى كبيرا بظهورها فى حلقات "كلبش 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفنانة سوزان نجم الدين صدى كبيرا خلال مشاركتها كضيفة شرف فى الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" بطولة الفنان أمير كرارة وإنتاج شركة سينرجى، فكانت مفاجأة كبيرة وغير متوقعة لدى الجمهور والنقاد. وجاءت مشاركة سوزان نجم الدين لتكون إضافة كبيرة لأحداث العمل وسير الحلقات لتكشف عن أحداث مهمة داخل العمل من خلال علاقتها بأكرم صفوان، والذى يقوم بدوره هشام سليم. وقدمت سوزان نجم الدين دور "سارة هارون الأمريكية" التى تلعب دورا مهما فى تغيير الأحداث خلال الحلقات المقبلة من خلال مركزها الحساس فى قيادة العمليات التى تتحكم بالشرق الأوسط من الخارج، وأثبتت نجم الدين من خلال هذا الظهور المتميز أن أهمية الدور ليس بعدد المشاهد وإنما بالقضية التى يحملها وبطريقة تجسيد الفنان لها لتؤكد لنا سوزان من جديد بأنها بهذا التنوع نجمة من العيار الثقيل مسلسل "كلبش" بطولة أمير كرارة وهشام سليم وأحمد عبد العزيز وهالة فاخر وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى تامر مرسى.

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