شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 20.. أحمد صلاح حسنى يعرض الزواج على ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل "حكايتى" بانطلاق حفل الفاشون شو الأكبر فى الإسكندرية، وخلال الحفل تطلب "بيرى" – سارة نخلة، من "هيثم" – تامر شلتوت، أن يتقدم لخطبتها بعد تجاهل "على" – أحمد صلاح حسنى، لها طوال الوقت وتواجده مع "داليدا" – ياسمين صبرى فى الحفل.

تصل داليدا إلى التصفيات النهائية لأفضل تصميم أمام "فريدة عسل"- وفاء عامر، وتستطيع داليدا الحصول على معظم أصوات لجنة التحكيم وتفوز بأفضل تصميم منتصرة على فريدة عسل، وتعود ليحتفل بها "البارون" – جميل برسوم، بإحضاره التورتة فى فيلته وسط حضور على و"نسرين" – هنادى مهنى.

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يفاجئ على داليدا ويرمم منزلها بالكامل الذى تم حرقه ويجعله جديد ويعرض عليها الزواج وترد بأنها تحتاج وقت لاستيعاب ما هى فيه، أما فى الجانب الآخر بالخان يطلب "سليمان" – أحمد بدير، من "سليم" – جمال عبد الناصر، أن يجبر ابنه "حسام" – إسلام جمال، على التنازل عن البلاغ الذى قدمه ضد "أدهم" – أحمد حاتم ويهدده إذا لم يفعل ذلك سيقتلهم جميعا، ولكن حسام يرفض ويخطط لتزوير ملكية الأرض والمصنع بمساعدة المحاسبين، ويعرض عليهم نسبة 50% من الأملاك.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.