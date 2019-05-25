شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتجاوز إيرادات Aladdin نهاية الأسبوع 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع مجلة "فارايتى" أن إيرادات فيلم Aladdin من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 100 مليون دولار، فى دور العرض السينمائى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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ويعتبر Aladdin تصوير حى من فيلم رسوم متحركة بالعنوان نفسه، من إنتاج "ديزني" عام 1992، وحقق إيرادات وصلت إلى 502 مليون دولار، إضافة إلى جائزة أوسكار، ويتولى جاى ريتشى إخراج النسخة الجديدة من الفيلم.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie" الجنى".