شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل "لمس أكتاف" الحلقة الـ20 على Cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مساء اليوم السبت الحلقة الـ20 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال على شاشة cbc، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وتعاد الحلقة فى السابعة صباحا.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر ‏جلال، بلقاء جمع زياد "محمد عز" وشقيقه حمزة "فتحى عبد الوهاب" ‏وأعلن فيه الأول تمرده، وأنه شريك له وليس مجرد عامل لديه، ‏وألقى باللوم على "حمزة" لما وصل إليه حاله الآن، لأنه لم يتركه ‏ينشأ نفس نشأة أختهما غادة. ‏

يجد أدهم "ياسر جلال" نفسه محاطًا بالديون ويفشل فى إيجاد حل ‏لأزماته المادية ليتواصل مع حمزة تاجر المخدرات "فتحى عبد ‏الوهاب" تليفونيا ليبلغه أنه يوافق على عرضه بالعمل معه .‏

Advertisements

تتطور الأحداث سريعا ويلتقى أدهم "ياسر جلال" مع غادة "إيمان ‏العاصى" فى أحد الحفلات فى وجود أخيها حمزة "فتحى عبد ‏الوهاب" وخلالها يصارح أدهم غادة بحبه لها كما اعترفت له أنها ‏تبادله نفس الشعور.

وأصبح أدهم "ياسر جلال" شريكا لحمزة "فتحى عبد الوهاب" فى ‏أحد أضخم صالات الجيم فى مصر بشراكة مع مستثمر أجنبى، ‏لكن أدهم يدخل فى خلاف مع المستثمر لتدخله فى شئون عمله، ‏وينصحه حمزة بالصبر عليه حتى تصبح الصالة باسمه بعد 3 ‏سنوات من الآن حتى لا يقع تحت طائلة قانون "من أين لك هذا؟"‏

‏تنتهى الحلقة بنهاية مثيرة بعد ظهور طليق غادة "إيمان العاصى" ‏من جديد رغم الحديث عن موته فى الحلقات السابقة، فى القضية ‏التى اتهمت فيها غادة بقتله، ويبدو أنه سيدخل فى صدام مع أدهم ‏‏"ياسر جلال" منافسه الجديد فى حب طليقته، وهذا ما ستفسر عنه ‏الحلقات المقبلة.‏