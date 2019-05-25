يحيى النجمين أدهم سليمان و أحمد كامل حفل "ميوزك لين فيستيفال"، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الشهر المقبل، في بانوراما أكتوبر بارك، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءٌ.
يذكر أن المطرب أحمد كامل طرح مؤخراٌ كليب بعنوان "متزعليش"، و هو من كلماته و ألحانه، و توزيع إسلام شيتوس، و من إخراج إسلام هشام، تخطي الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة
جدير بالذكر أن المطرب أدهم سليمان طرح مؤخراٌ كليب "صورة معكوسة"، و هو من كلماته و ألحانه، و من إخراج هادي محمد، كما تخطي الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. ميوزك لين يجمع بين أحمد كامل و أدهم سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.