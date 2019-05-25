لأول مرة .. ميوزك لين يجمع بين أحمد كامل و أدهم سليمان

يحيى النجمين أدهم سليمان و أحمد كامل حفل "ميوزك لين فيستيفال"، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الشهر المقبل، في بانوراما أكتوبر بارك، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءٌ.

يذكر أن المطرب أحمد كامل طرح مؤخراٌ كليب بعنوان "متزعليش"، و هو من كلماته و ألحانه، و توزيع إسلام شيتوس، و من إخراج إسلام هشام، تخطي الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة

مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".

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جدير بالذكر أن المطرب أدهم سليمان طرح مؤخراٌ كليب "صورة معكوسة"، و هو من كلماته و ألحانه، و من إخراج هادي محمد، كما تخطي الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".