ملاذ تحيى حفل روك عربي في ساقية الصاوي

تحيى ملاذ باند حفل روك يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الشهر المقبل، على مسرح قاعة الحكمة في ساقية الصاوي بالزمالك، و من المقررأن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء بسعر تذكرة 50 جنيها.
يذكر أن ملاذ باند تستعد لطرح
ألبوم صيف 2019، و لم يتم تحديد اسمه حتي الآن، و من أبرز أغانيه "فكرك"، و "سابع سما"، و هما من كلمات و ألحان محمد عبد الرازق، و توزيع الباند.
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