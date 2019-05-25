ملاذ تحيى حفل روك عربي في ساقية الصاوي

تحيى ملاذ باند حفل روك يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الشهر المقبل، على مسرح قاعة الحكمة في ساقية الصاوي بالزمالك، و من المقرر

أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء بسعر تذكرة 50 جنيها.

يذكر أن ملاذ باند تستعد لطرح

ألبوم صيف 2019، و لم يتم تحديد اسمه حتي الآن، و من أبرز أغانيه "فكرك"، و "سابع سما"، و هما من كلمات و ألحان محمد عبد الرازق، و توزيع الباند.