في عيد ميلادها الـ 32.. أهم المحطات في حياة ناهد السباعي

تحتفل اليوم النجمة ناهد السباعي، بعيد ميلادها الـ 32، فهي من مواليد يوم الاثنين الموافق 25 مايو من عام 1987، وقد بدأت نشاطها الفني عام 2003.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة ناهد السباعي:-

1- ولدت النجمة ناهد السباعي لأسرة فنية فوالدها هو المخرج مدحت السباعي، و والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، و خالتها النجمة رنيا فريد شوقي، و هي حفيدة أيضا كل من وحش الشاشة الفنان فريد

شوقي، و الفنانة هدى سلطان.

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2- تخرجت الفنانة ناهد السباعي من معهد السينما، كما قدمت أربعة أفلام قصيرة بالمعهد، و تلقت أيضا دروسا بورشة النجم محمد صبحي، مما ساعدها على تقدمها في التمثيل بشكل كبير.

3- و من أهم أعمالها في عالم السينما و التليفزيون و المسرح: "من نظرة عين"، "صرخة أنثي"، "احكي يا شهرزاد"، "بصرة"، "الحارة"،

"678"، "إكس لارج"، "الجامعة"، "18 يوم"، "ساعة و نص"، "بعد الموقعة"، "فيرتيجو"، "مسلسليكو"، "بنت اسمها ذات"، "نظرية الجوافة"، "سرايا عابدين"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "لما تامر ساب شوقية"، "استيفا"، "البيوت أسرار"، "سكر مر"، "حار جاف صيفاٌ"، "حرام الجسد"، "هبة رجل الغراب"، "يوم للستات"، "الميزان"، "علي معزة و إبراهيم"، "كدبة بيضا"، "جريمة الإيموبيليا"، "اللعبة الأمريكاني".

4- نالت النجمة ناهد السباعي العديد من التكريمات و الجوائز منها: "جائزة لجنة التحكيم من مهرجان آسيا والباسفيك بأستراليا عن فيلم دورها بفيلم 678"، "جائزة مهرجان كان عام 2012 عن فيلم "بعد الموقعة".