تحتفل اليوم النجمة ناهد السباعي، بعيد ميلادها الـ 32، فهي من مواليد يوم الاثنين الموافق 25 مايو من عام 1987، وقد بدأت نشاطها الفني عام 2003.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة ناهد السباعي:-
1- ولدت النجمة ناهد السباعي لأسرة فنية فوالدها هو المخرج مدحت السباعي، و والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، و خالتها النجمة رنيا فريد شوقي، و هي حفيدة أيضا كل من وحش الشاشة الفنان فريدشوقي، و الفنانة هدى سلطان.
2- تخرجت الفنانة ناهد السباعي من معهد السينما، كما قدمت أربعة أفلام قصيرة بالمعهد، و تلقت أيضا دروسا بورشة النجم محمد صبحي، مما ساعدها على تقدمها في التمثيل بشكل كبير.
3- و من أهم أعمالها في عالم السينما و التليفزيون و المسرح: "من نظرة عين"، "صرخة أنثي"، "احكي يا شهرزاد"، "بصرة"، "الحارة"،
4- نالت النجمة ناهد السباعي العديد من التكريمات و الجوائز منها: "جائزة لجنة التحكيم من مهرجان آسيا والباسفيك بأستراليا عن فيلم دورها بفيلم 678"، "جائزة مهرجان كان عام 2012 عن فيلم "بعد الموقعة".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 32.. أهم المحطات في حياة ناهد السباعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.