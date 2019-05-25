كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين أمريكية في "كلبش" الجزء الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة شرف علي مسلسل " كلبش" الجزء الثالث إنتاج شركة سينرجي حيث يبدا ظهورها الليلة وتقوم بدور سارة وهي سيدة امريكية. وجمعت مشاهد سوزان نجم الدين ببطل العمل أمير كرارة والذي يقدم شخصية ضابط الشرطة سليم الانصاري وتجمعها ايضا المشاهد بالفنان هشام سليم. وعلي جانب اخر تواصل سوزان نجم الدين حصد الاعجاب علي شخصية صولا في مسلسل "ابن اصول" كما تنتظر عرض فيلم "حملة فرعون" في موسم عيد الفطر السينمائي. مسلسل "كلبش" بطولة أمير كرارة وهشام سليم وأحمد عبدالعزيز وهالة فاخر وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي تامر مرسي

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