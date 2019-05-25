ريم البارودي لأحمد سعد: أنت ما يتبكيش عليك.. وبسمة وهبة اتهمتني بمحاولة الانتحار

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 06:06 مساءً - بعد ان صرح الفنان ​أحمد سعد​ برنامج “شيخ الحارة” مع الإعلامية بسمة وهبة انه تزوج من الممثلة ​ريم البارودي​ لستة ايام فقط ردت الاخيرة في مقابلة مع برنامج “غبقة سكوب” على قناة “سكوب” الذي تقدمه الاعلامية ​فجر السعيد​ وقالت: ” سعد يسبب الأذى لنفسه فبالتالي لن يصعب عليه إيذاء الأخرين، الله يسامحك.. أنت طالع تاخد تارك مني في نفس البرنامج اللي أنا طلعت فيه! مش حلو إنك تقول عني ولو حتى اتجوزتني يوم.. عيب”.

وردت على الاقاويل التي انتشرت بأنها كانت تبكي بسببه : “أنت ما يتبكيش عليك، أنا كنت بعيط على نفسي”.



وتوجهت الى بسمة قائلة: “بعتب عليها لأنها مشافتش مني غير كل خير، زعلت منها لأن انتي عارفه الحقيقة فازاي شيخ الحارة يقول اتجوزها 6 ايام؟.. أنا ما أذتكيش في حاجة أو ضايقتك.. أنتم كنتم بتعملوا حلقة تردوا على زوجته السابقة ولا قبل السابقة؟!”.



وأضافت: “بسمة تحدثت عني في حلقات مع فنانين أخرين أيضًا، خاصة عندما اتهمتني بمحاولة الانتحار بسبب أحمد سعد وسألت الفنانة وفاء عامر عن ذلك.. الانتحار ده كفر وأنا مش صغيرة عشان أعمل كده.. اللي اتقال ده عيب.. وعشان كده وفاء اتعصبت عليهم وشتمت شيخ الحارة”.