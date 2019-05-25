مريم سعيد تتحدث عن اصابتها بهذا المرض وتقول: “أصبحت متصالحة مع نفسي”

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 06:06 مساءً - كشفت ال​إعلام​ية مريم سعيد عن إصابتها بمرض جلدي اسمه “البهاق” الا انها اصبحت تتقبل الامر بشكل عادي وأصبحت متصالحة مع نفسها وجسدها، ولم تعد تخجل من الحديث عنه علما انه حساس.

وأكدت مريم خلال حلولها ضيفة على برنامج “مختلفين بس متفقين” أنها اصبحت في سن الثلاثين واصفة اياه بـ”العمر الذهبي”، واصبحت تتعايش مع العيوب الموجودة في جسدها، وقالت أن حديثها عن مرضها ليس بهدف لفت الإنتباه أو الشفقة، بل لكي تثبت لرواد مواقع التواصل ان الاشخاص المعروفين ليسوا مثاليين ويعانون من عيوب.