بعد مُخيم اللاجئين.. نيشان مع نوال الزغبي ووائل كفوري احتفالا بعيد ميلاده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة اللبنانة نوال الزغبي، ومواطنها وائل كفوري، بعيد ميلاد الإعلامي نيشان، وبحضور مجموعة من أصدقائه.

ونشر "نشيان"، فيديو عبر تويتر، أثناء احتفال نوال وكفوري بعيد ميلاده، معلقاً عليه: "شكرًا نوال على جمع القلوب الطيّبة"، فيما ردت نوال عليه قائلة: "العمر كله يا أحلى نيشان".

وكان الإعلامي نيشان قرر الاحتفال بعيد ميلاده مع اللاجئين السوريين، ونشر مجموعة من الصور قائلا: "في عيد ميلادي، قرّرت أن أزور هذه العيون التي تبرقُ قهرًا وحُبًّا ووجعًا، وفي كلّ نظرة ألف سؤال وسؤال، عن اللعبة والدفتر والقلم، والنّوم في خيمةٍ يلتحفونَ فيها السماء ويفترِشونَ مُرّ القَدَر".

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ورافق نيشان في عيد ميلاده بمخيم اللاجئين، الفنان عمرو يوسف، وزوجته كندة علوش، اللذان قررا الاحتفال معه بنفس طريقته.

وهنأت الفنانة اللبنانية نجوم كرم نيشان بعيد ميلاده، قائلة: "بيقول الشاعر سعيد عقل: لي بيعرف دماغه بيضل شاب، بتخيّل بعد 100 سنة، عمرك 20، عقبال الـ100".