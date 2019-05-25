الشيف بُوراك يصدم فنانة جزائرية بطلب زواجها.. شاهدي ردّة فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاشت الفنانة الجزائرية، منال حدلي، لحظاتٍ من الصدمة، أثناء تواجدها في مطعم المدينة في منطقة تقسيم بإسطنبول، بعد أن تقدم لخطبتها الشيف التركي المشهور بوراك أوزدمير وعرض عليها الزواج منه.
وفي مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت منال وهي مصدومةً بعض الشيء بينما بوراك يكرر عليها نفس العرض ويسألها عن عمرها، ليتبين أنهما بالعمر ذاته.
ويبدو أن منال لم تأخذ الموضوع بشكلٍ جدي، حيث بدأت بالضحك، واعتبرته مزحة، فيما لم يُعرف إن كان بوراك جدياً في عرضه أم لا.
واكتسبت منال حدلي شهرتها بعد مشاركتها في برنامج أراب أيدول، عام 2016، لتبدأ بعدها في عالم الغناء، رغم أنها لم تصل إلى المراحل النهائية، بينما اكتسب بوراك شهرته من المقاطع المصورة التي ينشرها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرض فيها الأطباق التركية الشهيرة التي يقوم بإعدادها، حيثُ بدأ العمل في مجال الطبخ منذ كان عمره 16 عاماً، وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم، من ضمنها مطعم المدينة، ويتقن اللغتين العربية والتركية.
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