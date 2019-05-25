شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الحلقة الـ20 من زلزال لمحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور النجم محمد رمضان مشاهدة الحلقة الـ20 من مسلسل "زلزال" الذى يعرض يومياً خلال أيام شهر رمضان على قنوات DMC، خاصة أن أحداث الحلقة الـ19 مليئة بالتطورات منها إقامة "صافيا" حلا شيحة فى منزل "عم غوبريال" لمعرفة مكان "زلزال" محمد رمضان، ووفاة عم غوبريال فى نهاية الحلقة.
ودارت أحداث الحلقة الـ19 بملامح حمل "أمل" هنادى مهنى ومشادة كلامية لأول مرة بين "قاسم بيه" - محمد سليمان زوج ابنة "خليل كتخا" - ماجد المصرى، وعمل "زلزال" فى سوف الفاكهة بعد مغادرته موقف الميكروباصات.
مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.
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