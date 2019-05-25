شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد لحظة القبض على محمد إمام فى "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات جديدة شهدتها الحلقة الـ19 من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام الذى يذاع يومياً على قنوات الحياة حصرياً، وتم القبض على هوجان "محمد إمام" بتهمة أنه من المطاريد والتستر على مجرم هارب من السجن.
وتم الإفراج عن "هوجان"، وذهبت نوجا "أسماء أبو اليزيد"، خلال الحلقة إلى هوجان وقابلت "نور"، وحدثت مشادة كلامية بينهما ويأخذها هوجان إلى "وردة" "ميرنا نور الدين"، حيث يتواجد "كرم" معها وتصطحبه معها.
ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".
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