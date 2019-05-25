شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أوركسترا القاهرة السيمفونى يحيى حفلا بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى أوركسترا القاهرة السيمفونى أمسية فنية تروى حكايات ألف ليلة وليلة بقيادة المايسترو هشام جبر، فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم، وتحت عنوان الطابع الشرقى.

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وتضم الحكايات: "متتالية علاء الدين لـ نيلسين، متتالية شهرزاد لـ كورساكوف والتى كتبت عام 1888 وتقسم إلى 4 قصص تجسدها الموسيقى، هى (البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالنداري، الأمير الشاب والأميرة الشابة، الاحتفالات فى بغداد).

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوى فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم فى إثراء الحياة الموسيقية فى مصر، وشارك الأوركسترا فى عدد من المهرجانات الناجحة من بينها مهرجان اتجاهات عربية، مهرجان بيتهوفن ومهرجان موسيقى القرن العشرين.