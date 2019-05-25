شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي علاء تضع اللمسات الأولى لمسلسل "بلا دليل" مع المخرجة منال الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع حاليا المؤلفة إنجي علاء زوجة النجم يوسف الشريف، اللمسات الأولى لمسلسلها الجديد "بلا دليل"، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، والذى تأجل تصويره من العام الماضى.

وأكدت إنجى لـ ”الخليج 365” أن المسلسل يبدأ تصويره عقب عيد الفطر المبارك مباشرة ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعرض فى شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير .

وتجرى إنجى علاء عدة لقاءات مع المخرجة منال الصيفى ، وشركة "سينرجى" المنتجة للعمل، للتجهيز، حيث تعمل حاليا علي الانتهاء من كتابة السيناريو بالكامل خلال الفترة المقبلة، كما تضع الخطوط العريضة للشخصيات الرئيسية، وهو من النوع الإجتماعي التشويقي وذلك من أجل البدء فى تصوير المسلسل مباشرة .

يشار إلى أن أخر عمل درامي للمؤلفة إنجى علاء ، مسلسل "لعبة إبليس " وآخر عمل أدبي صدر لها كان رواية "الأشقر مروان".