شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يشهد العرض المسرحى "نزهة فى أرض المعركة" بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحى "نزهة فى أرض المعركة" على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، ضمن فعاليات الليلة الـ 14 لبرنامج "هل هلالك".

تدور أحداث العرض حول الحروب بصفة عامة وما ينتج عنها من أضرار تظل البشرية تعانى منها لسنوات عديدة، وهى للمؤلف المسرحى الإسبانى فرناندو آرابال، وإخراج كريم شهدى .

المسرحية بطولة طلبة مركز الإبداع الفنى"كريم شهدى، نديم هشام، هدير الشريف، محمد مدكور، نجلاء فوزى، ريهام سامى"، إضاءة: أحمد محارب، ديكور :كريم شهدى، تنفيذ موسيقى : محمود خالد، المخرج المنفذ : أحمد الشاذلى .