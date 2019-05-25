شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "زلزال".. عم غبريال يفارق الحياة دون رؤية محمد حربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاعدت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان بمفارقة عم "غوبريال" سامى عبد الحليم ولم ير"زلزال" محمد رمضان الذى تبناه ورباه بعد بعد وفاة والديه "فهيمة وحربى كرامة" وحينما ذهب "ربيع" حسام داغر لمنزله تأكد أنه توفى وفارق الحياة.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.