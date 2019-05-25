شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل كلبش 3 الحلقة 20 على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرض الحلقة العشرين من مسلسل " كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة قناة ON E، حيث يعاد عرضها فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

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ومن المقرر أن تشهد الحلقة العشرين أحداثاً غير متوقعة، حيث ستكشف عن مقتل عونى – اشرف مصيلحى، فضلا عن تخطيط أكرم صفوان ح لدخول شمال سيناء، بالإضافة إلى تعاون سليم الأنصارى مع صفوان لتسهيل دخول أشياء ممنوعة إلى مصر إجبارا من أجل حياة ابنه مالك.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.