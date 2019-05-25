شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا الجمعة المقبل بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم فؤش خلال الحفل أشهر أغنياته ومنها "بين إيديك، سلام، طمنى عليك، كامننا ، ساعات بشتاق، حبيبى يا.. وغيرها".

كان فؤاد قد أعلن تصوير أغنية "سلام" فيديو كليب، بالاستعانة بلقطات من حفل الرحاب وحفل نادى وادى دجلة، وطرحها لجمهوره قريبا.

من ناحية أخرى يستعد فؤاد لعرض مسلسله "الضاهر" بعد شهر رمضان، وذلك بعد أن واجه العديد من التأجيلات، كما يتأهب فؤاد لطرح آخر ألبوماته بعد وضع اللمسات الهائية على الألبوم مع إجراء عدة تغييرات على شكله النهائى.