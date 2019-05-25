شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد مشاهدة الحلقة 20 من حكايتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذاع الحلقة 20 من مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري، على قناة cbc فى تمام الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى ON E وdmc فى تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

بدأت أحداث الحلقة الـ 19 بحزن "داليدا" – ياسمين صبرى على حريق المنزل وضياع التصميمات والفستان الذى صممته للدخول به فى مسابقة الفاشون شو، ولكنها تصرعلى الدخول فى المسابقة حتى لو كان الوقت لا يمهلها وإنها لن تسمج لـ"فريدة عسل" – وفاء عامر الانتصار عليها.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.