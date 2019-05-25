بدرية طلبة تعلن موعد عرض "عودة ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن بدء عرض مسرحيتها "عودة ريا وسكينة" ابتداء من أول أيام عيد الفطر المقبل علي مسرح عبد الحسين عبد الرضا بالسالمية. ونشرت "طلبة" البوستر الدعائي للمسرحية وكتبت: "عودة ريا وسكينة أول أيام عيد الفطر على مسرح عبد الحسين عبد الرضا". المسرحية بطولة داوود حسين، بدرية طلبة، إلهام الفضالة، هيا الشعيبي، خالد البريكي، ثامر الشعيبي، عبدالله الحمادي، نورهان طالب، علي الفرحان، عبدالرحمن فهد.

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