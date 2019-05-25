إيرادات الجمعة.. "Aladdin" في الصدارة و"Us" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 24 مايو، إيراد قُدر بـ464 ألفًا و278 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، محققًا 79 ألفًا و580 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، وحقق 12 ألفًا و338 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 11 ألفًا و279 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، محققًا 5 آلاف و600 جنيه، في المركز السادس يأتي فيلم "Extremely Wicked" بطولة Lily Collins، بعدما حقق 4 آلاف و111 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "UglyDolls" ووصلت إيرادات لـ4 آلاف و104 جنيهات.

وحصل على المركز الثامن فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، محققًا 3 آلاف و589 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Dumbo" وبلغ إيراده 3 آلاف و382 جنيهًا، فيما احتل فيلم "Us" المركز العاشر، بعد تحقيقه 3 آلاف و164 جنيهًا.