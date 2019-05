جوائز مهرجان كان... براندي تحرز سعفة الكلب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 04:48 مساءً - ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي ، فازت الكلبة براندي التي ترافق براد بيت Brad Pitt في فيلم "وانس آبن ايه تايم ... إن هوليوود"بجائزة "بالم دوغ" لأفضل كلب في فيلم.



مهرجان كان السينمائي... حفل خيري لمكافحة الإيدز

حفل تسليم الجائزة

المخرج كوينتن تارانتينو



وأدت براندي في الفيلم الذي، هو من إخراج كوينتن تارانتينو ، دورا رئيسيا في حبكة العمل، حيث قال المخرج خلال تسلم الجائزة "يجب أن أقول إنه ليشرفني كثيرا حصولي عليها وأود أن أهديها لممثلتي الرائعة براندي".

أما توبي روزالمسؤول عن منح الجائزة، فقال في الحفل الذي أقيم على أن "الفيلم طبع لجنة التحكيم بفضل أداء البيتبول براندي خصوصاً".

مهرجان كان 2019: طرد صحفية بسبب حذائها



جائزة بالم دوغ

الكلبة براندي



يشار إلى أن هذه الجائزة أسسها نقاد سينما ناطقون بالأنكليزية، وهي توزع سنويا على هامش مهرجان كان منذ 2001. وهي تكافئ أفضل كلب في فيلم ضمن المسابقة الرسمية، وقد سبق أن نالها الكلب "أوغي" في فيلم "ذي أرتيست".

مهرجان كان 2019: سونام كابور تشعل السجادة الحمراء وإيشواريا راي ملكة بيضاء



مهرجان كان السينمائي 2019

مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 72 شارف على الانتهاء بعد ساعات، والمنافسة احتدمت بين الأعمال المشاركة للفوز بجائزة السعفة الذهبية، التي لها تأثير كبير على تاريخ أي عمل فني وأي نجم يشارك فيه.



تحضيرات ختام مهرجان كان السينمائي تجري الآن على قدم وساق، فبعد 12 يوماً من الحماس والإثارة والتشويق، ساعة الصفر ستحين بعد ساعات والتكهنات مستمرة بشأن العمل الذي سيحصد جائزة المهرجان الأولى ويضيفها الى سجله الفني على مستوى العالم.

مهرجان كان 2019: إيشواريا راي باتشان ملكة ذهبية على السجادة الحمراء



الأفلام التي تنافس على السعفة الذهبية

السعفة الذهبية

مهرجان كان يجمع نجوم A Man and a Woman بعد 53 عاماً



19 فيلماً هذا العام سيتنافسون للحصول على السعفة الذهبية، من بينها أفلام لأشهر المخرجين العالميين والذي سيكون بينهم 4 نساء في صدفة نادراً ما تتكرر في حفلات الجوائز، وخصوصاً المهرجانات السينمائية العالمية.



"Atlantique" (ماتي ديوب)

"Bacarau" (كليبر ميندونسا فيلهو وجوليانو دورنيليس)

"Frankie" (إيرا ساكس)

"A Hidden Life" (تيرينس ماليك)

"It Must Be Heaven" (إيليا سليمان)

"Les Misérables" (لادج لاي)

"Little Joe" (جيسيكا هاوزنر)

"Matthias and Maxime" (كزافييه دولان)

"!Oh Mercy" (أرنود ديبليشين)

"Parasite" (بونج جون هو)

"Portrait of a Young Girl on Fire" (سيلين صياما)

"Sibyl" (جاستين ترييت)

"Sorry We Missed You" (كين لوش)

"Pain and Glory"(بيدرو ألمودوفار)

"The Traitor" (ماركو بيلوتشيو)

"The Whistlers" (كورنيلو بورومبويو)

"The Wild Goose Lake" (دياو يينان)

" Young Ahmed" (جان بيير داردين ولوك داردين)

مهرجان كان 2019 يشهد منافسة أول امرأة سمراء على أعلى جائزة