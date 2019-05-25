النقاد والإعلاميون والمنتجون والجمهور يصدرون أحكامهم على مسلسلات رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 04:48 مساءً - يشهد شهر رمضان المبارك تنافساً كبيراً بين الأعمال الدرامية، إذ يهدف صنَّاعها إلى جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وأخذ النصيب الأهم من كعكة الموسم، وتحقيق نسبة مشاهدة عالية، والوصول إلى قمة الهرم الفني بنيل رضا الجمهور.



ومع هذا التنافس، ترتفع بورصة بعض الفنانين، وتزداد نجوميتهم، في حين يفشل آخرون في الصمود أمام التحدي، ويتراجعون إلى المراتب الأخيرة، ويفقدون الكثير في أهم موسم بالعام.



"الخليج 365" أجرت استطلاعاً عن أبرز الأعمال الدرامية ونجومها في الموسم الرمضاني الجاري، شارك فيه عدد كبير من الجمهور والنقاد والإعلاميين:

نايف البدر، ناقد فني وإعلامي وأكاديمي:

نايف البدر



أفضل عمل : مسلسل "دفعة القاهرة"، لأنه يحمل فكرة جديدة وجميلة، ويدمج الدراما الخليجية بالدراما العربية بشكل رائع، إضافة إلى إتقان الممثلين فيه أدوارهم، خاصةً الممثلين الشباب، الذين تركوا بصمة جيدة.



أسوأ مسلسل : "الزلزال"، إذ يكرر فيه الفنان محمد رمضان عمله منتجاً وممثلاً، ويعيش دور البطل بشخصية واحدة.



النجم الأول في الأعمال الرمضانية : طلال السدر ،أسعد الزهراني، ومهند حمدي.



النجمة الأولى في الأعمال الرمضانية:سعاد عبدالله، وشجون الهاجري.

الإعلامية ميسون أبوبكر

ميسون أبوبكر



أفضل عمل : "العاصوف"، المسلسل الأهم، لأنه يضم نخبة من الفنانين الذين قدموا أداء متميزاً في الجزء الأول، وأكملوه في الثاني، كما أنه يسلط الضوء على تاريخ السعودية الاجتماعي والاقتصادي والديني. يأتي بعده مسلسل "هايبر لوب"، الذي يتطرق إلى شخصيات سياسية بشكل ساخر وكوميدي.



أسوأ عمل : لايوجد



النجم الأول في الأعمال الرمضانية :ناصر القصبي، ، وحبيب الحبيب ، وعبدالإله السناني.

النجمة الأولى: ليلى السلمان.

ليلى السلمان من العاصوف



رسالة إلى صنًاع المسلسلات الرمضانية: رسالتي إلى صنَّاع المسلسلات السيئة التي لا نتقبلها بشكل عام: أعمالكم تزعجنا بالصراخ، إضافة إلى أشكال المذيعات اللاتي يظهرن وكأنهن تعرضن إلى تشويه بعمليات التجميل حتى صرن نسخاً متشابهة، ابتعدوا عن ذلك.

عبدالحميد العوام، منتج:

المنتج عبدالحميد العوام



أفضل عمل : "العاصوف" لجمعه كوكبة من الممثلين السعوديين الذين نجحوا في تجسيد قصةٍ عن ماضينا، وتميُّز أحداثه، واستخدام أفضل التقنيات فيه، والدعم المادي الكبير المخصَّص له.



أسوأ عمل: "هايبر لوب"، من وجهة نظري عبارة عن تهريج، ولا يحمل أي قيمة فنية، وتنقصه الحبكة لضعف النص.



النجم الأول : ناصر القصبي.



النجمة الأولى في الأعمال الرمضانية: ليلى السلمان.



رسالة توجهها لصنًاع الأفلام : رسالتي إلى المنتجين ألَّا تبخلوا على صناعة العمل، وأن يكون النص من واقع مجتمعنا، أو خليطاً من مجتمعات عدة ليشاهده السعودي وغير السعودي.

طاهر بخش، إعلامي:

الإعلامي طاهر بخش



أفضل عمل : مسلسل "أنا عندي نص" لتناوله قضية اجتماعية ملموسة، وجوانب مهمة من الكوميديا السوداء، ما جعله أكثر تشويقاً.



أسوأ الأعمال الرمضانية : مسلسل "الواد سيد الشحات" ليس بالمستوى المأمول لتناوله قصة وأحداثاً خرافية لا تمتُّ إلى الواقع بصلة.



النجم الأول : إبراهيم الحربي.



النجمة الأولى : سعاد عبدالله.



رسالة توجهها لصنًاع المسلسلات الرمضانية: رسالتي إلى الفنان ناصر القصبي: هناك كثيرٌ من الأخطاء والمبالغة في بعض أحداث "العاصوف"، وكان الأجدر عرض النص على لجنة، عاش أفرادها في تلك المرحلة للأخذ برأيها، فليس هناك مجال للإثارة المفتعلة.

سهيل طاشكندي، ناقد ومحرر فني:

الناقد والمحرر الفني سهيل طاشكندي



أفضل عمل : في رأيي "العاصوف" هو الأفضل والأبرز، لأنه يتطرق إلى مواضيع مهمة، ويوثق أحداثاً تاريخية لم يتم التطرق لها من قبل بهذا الأسلوب الفني الهادف.



أسوأ المسلسلات الرمضانية : البرنامج التهريجي "رامز في الشلال" إذ لا يحمل أي أسلوب فني هادف أو ممتع، إضافة إلى أن معظم ضيوفه يقومون بحركات غير طبيعية. تمثيلية مكشوفة وواضحة.



النجم الأول : ناصر القصبي.



النجمة الأولى: حياة الفهد، وسعاد عبدالله.



رسالة توجهها لصنًاع المسلسلات الرمضانية : أرغب في إيصال صوتي إلى المنتج والممثل محمد بخش: اشتقنا لحضورك ووجودك الفني، وكل الأمنيات بأن يكون غيابك المؤقت مثل الهدوء الذي يسبق العاصفة.

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موسى الحربي، إعلامي:

الإعلامي موسى الحربي



أفضل مسلسل : "العاصوف" لا منافس له.



أسوأ عمل : لايوجد



النجم الأول : ناصر القصبي.



النجمة الأولى: حياة الفهد.



رسالة توجهها لصنًاع المسلسلات الرمضانية: يجب احترام عقلية المشاهد، والابتعاد عن التكرار والقصص المستهلكة، والتركيز على المحتوى الجيد، ومواكبة الأحداث.

خالد الراجح، منتج:

المنتج خالد الراجح



أفضل عمل : مسلسل "دفعة القاهرة" جيد وناجح على الرغم من الجدل الذي أثير حوله، وبعض الأخطاء، والاتهام باقتباسه من رواية غازي القصيبي.



أسوأ عمل : لايوجد



النجم الأول : ناصر القصبي.



النجمة الأولى : حياة الفهد.

رسالة توجهها لصنًاع المسلسلات: أتمنى من صنَّاع المسلسلات عدم التكرار، إذ إنهم حينما يعيدون إنتاج أعمال قديمة، أو تقديم أجزاء جديدة منها، يعتمدون على النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الأولى من هذه الأعمال، مع العلم، أن كل مسلسل له حالته الخاصة، فهناك أعمال تم تقديم أجزاء ثانية منها، وفشلت، وهناك أعمال تفوقت الأجزاء التالية منها على الجزء الأول.

عوض الفياض، إعلامي:

الإعلامي عوض الفياض





أفضل عمل : أرشح "العاصوف" بوصفه أفضل عملٍ.



أسوأ عمل : مسلسل "حالتنا حالة".



النجم الأول في الأعمال الرمضانية : أسعد الزهراني.



النجمة الأولى في الأعمال الرمضانية: ريم عبدالله.



رسالة توجهها لصنًاع المسلسلات الرمضانية: أتمنى من ناصر القصبي الاستمرار في "العاصوف"، أو أن يقدم عملاً آخر لكتَّاب سعوديين متميزين، مثل العلوان، وعبده خال.



الجمهور

رحاب الهوساوي، مدربة حياة:

رحاب الهوساوي





ما تشاهدين من مسلسلات : "أمنيات بعيدة".



من أحببت من النجوم : هدى حسين.



غالية البوعينين، فنانة تشكيلية



ماتشاهدين من مسلسلات: مسلسل "دفعة القاهرة".



من أحببت من النجوم سعاد عبدالله في مسلسل "أنا عندي نص".

معتصم طرابزوني، يوتيوبر ومقدم برامج:

معتصم طرابزوني



ماتشاهده من مسلسلات : مسلسل "العاصوف"، لأن قصته ممتعة، ويضم نخبة من الممثلين، جعلوا من العمل مثالياً.



من أحببت من النجوم : ناصر القصبي.

حسين اليحيى، ممثل:

حسين اليحيى



ماتشاهده من مسلسلات : "العاصوف".



من أحببت من النجوم: يستوقفني كثيراً أداء ناصر القصبي، وعبدالمحسن النمر.