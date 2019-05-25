أحيت الفنانة سوما، مساء أمس، الجمعة، إحدى السهرات الرمضانية بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبيرمن الشخصيات العامة.
وقدمت سوما خلال الحفل مجموعة متنوعة من
أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها: "نسم علينا الهواء، أجدع صحاب، شو كانت حلو الليالى.. وغيرها كثير من الأغاني".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سوما تتألق في إحدى السهرات الرمضانية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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