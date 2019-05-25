بالصور.. سوما تتألق في إحدى السهرات الرمضانية بالقاهرة

أحيت الفنانة سوما، مساء أمس، الجمعة، إحدى السهرات الرمضانية بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير

من الشخصيات العامة.

وقدمت سوما خلال الحفل مجموعة متنوعة من

أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها: "نسم علينا الهواء، أجدع صحاب، شو كانت حلو الليالى.. وغيرها كثير من الأغاني".