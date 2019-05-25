الاثنين.. ملتقى رؤية لأفلام الشباب يعرض "شوكة وسكينة" بسينما الهناجر

يُعرض الفيلم المصري القصير "شوكة وسكينه"، ضمن فعاليات ملتقى رؤية لأفلام الشباب فى دورته الثالثة، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 مايو، في تمام الساعة العاشرةوالنصف مساءً.
يشار إلي أن الفيلم تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول موعد عشاء غير تقليدي يجمع بين رجل وامرأة، حيث يكشف ماضيهم ويغير
يذكر أن "شوكه وسكينه"، هو فيلم قصير مدته 16 دقيقة، من بطولة: إياد نصار، منة شلبي، آسر ياسين، نور أبو العلا، روزالين البيه، نورشان بحري، ﺗﺄﻟﻴﻒ آدم عبد الغفار، ﺇﺧﺮاﺝ آدم عبد الغفار.
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