كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الحلقة الـ20 من"حدوته مُرة".. غادة عبد الرازق تتلقى تهديد لكشف حقيقتها أمام مجدي كامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، أحداث مثيرة ومشوقة.

رفضت غادة عبد الرازق، العريس الذي تقدم إلي "رنا" سلمي أبو ضيف، حيث جعل بينهما مشاداه كلامية.

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بل وذهبت "مروة"، لعائلة "فتحي"، وتحدثت مع والدة كريم فتحي، وطلبت منها الابتعاد عنها وعن ابنة زوجها "رنا"، لتخبرهم بأن زواجهم مستحيل.

وتتصاعد أحداث المسلسل لتذهب "مروة"، إلي محمد سليمان حبيبها السابق، ويهددها بكشف سرها وكل ماضيها، عقب طلبها منه لمساعدتها فى التخلص من زوجها "طارق التميمي" مجدي كامل.

جدير بالذكر أن "حدوتة مرة"، بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف، وآخرين من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.