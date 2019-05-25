ياسر جلال يتعاون مع الشيطان في «لمس أكتاف»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل “لمس أكتاف”، للنجم المصري ياسر جلال، بلقاء جمع زياد “محمد عز” وشقيقه حمزة “فتحى عبد الوهاب” وأعلن فيه الأول تمرده، وأنه شريك له وليس مجرد عامل لديه، وألقى باللوم على “حمزة” لما وصل إليه حاله الآن، لأنه لم يتركه ينشأ نفس نشأة أختهما غادة.
ويجد أدهم “ياسر جلال” نفسه محاطًا بالديون ويفشل فى إيجاد حل لأزماته المادية ليتواصل مع حمزة تاجر المخدرات “فتحى عبد الوهاب” تليفونيا ليبلغه أنه يوافق على عرضه بالعمل معه .
تتطور الأحداث سريعا ويلتقى أدهم “ياسر جلال” مع غادة “إيمان العاصى” فى أحد الحفلات فى وجود أخيها حمزة “فتحى عبد الوهاب” وخلالها يصارح أدهم غادة بحبه لها كما اعترفت له أنها تبادله نفس الشعور .
وأصبح أدهم “ياسر جلال” شريكا لحمزة “فتحى عبد الوهاب” فى أحد أضخم صالات الجيم فى مصر بشراكة مع مستثمر أجنبى، لكن أدهم يدخل فى خلاف مع المستثمر لتدخله فى شئون عمله، وينصحه حمزة بالصبر عليه حتى تصبح الصالة باسمه بعد 3 سنوات من الآن حتى لا يقع تحت طائلة قانون “من أين لك هذا؟”.
وتنتهى الحلقة بنهاية مثيرة بعد ظهور طليق غادة “إيمان العاصى” من جديد رغم الحديث عن موته فى الحلقات السابقة، فى القضية التى اتهمت فيها غادة بقتله، ويبدو أنه سيدخل فى صدام مع أدهم ”ياسر جلال” منافسه الجديد فى حب طليقته.
ويشارك في بطولة مسلسل لمس اكتاف ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.، والعمل يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء.
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