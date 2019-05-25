إبراهيم نصر يكشف كواليس عودته لشخصية «زكية زكريا» في رمضان هذا العام.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري إبراهيم نصر جمهوره بعودته لشخصية “زكية زكريا” التي قدمها من قبل في برامج “الكاميرا الخفية”، وذلك في إحدى الإعلانات الدعائية التي تعرض في شهر رمضان الجاري.

نصر كشف كواليس عودته لتقديم “زكية زكريا”، بقوله: “رفضت المشاركة في الإعلان عندما عرض علي في البداية، واعتذرت لهم بسبب ظروف انشغالي هذه الفترة بشكل كبير جداً، مما سيكون من الصعب وجود وقت للتصوير”.

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وأضاف: “تلقيت اتصالا هاتفي من أحد المسؤولين عن الإعلان وتأثرت بحديثه معي لأنه أبلغني تحية ابنه الصغير الذي يتمنى مشاهدتي في عمل جديد ولو للحظات صغيرة بعدما تأثر بدوري في فيلم أكس لارج”.

وتابع: “أخبرته أن الإعلان يتضمن العديد من الفنانين ولن يكون هناك داعي لوجودي، ولكنه أكد أنه رغم ظهوري في ثوان معدودة بالإعلان لكن ذلك سيكون مصدر سعادة لمحبيه”.

واستطرد: “ووافقت بالفعل بعدما اطلعت على الفكرة، خاصة أنني سأكون بمشهد الختام في الإعلان بشخصية زكية زكريا”، لافتا إلى أن الإعلان تم تصويره في يوم واحد، وعبر عن سعادته بردود الأفعال التي لمسها من محبيه لرؤيته مجددا في شهر رمضان.