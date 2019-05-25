إلهام الفضالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى.. وتهدد بطرد أولاد هيا الشعيبي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة حفل عيد ميلاد ضخم لابنتها الصغرى، دعت إليه عدد كبير من صديقاتها المقربات.

إلهام ظهرت خلال الحفل بإطلالة خطفت الأنظار، حيث أطلت بفستان أسود فضفاض مزين بنقوشات ذهبية، واعتمدت قصة شعر مميزة.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، استعرضت خلاله أجواء الحفل، والمائدة الفاخرة التي أعدتها للمناسبة.

وأثناء تصوير إلهام لفيديو خاص بوليمة الطعام، وجدت صديقتها المقربة الفنانة هيا الشعيبي تعد أعواد من الشيكولاته والمارشيملو من أجل أن يظل الأطفال هادئين، فهددتها بطرد أولادها الصبيان، حيث أن الحفل مقتصر على البنات فقط، فقالت هيا مازحة: “ده عيد ميلاد.. تمنين علينا إلهام الفضالة؟”.

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وكانت إلهام الفضالة قد كشفت مؤخرا الكثير عن تفاصيل حياتها الشخصية، والتي لا يعرفها عنها جمهورها، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”

الفنانة الكويتية قالت إنها تزوجت من والد ابنتها الكبرى منى العتيبي وهي في سن صغيرة جدا، حيث كان لا يتعدى عمرها الـ 16 عاما.

وعن أسباب زواجها في هذا السن الصغير، قالت إنها نشأت في أسرة منفصلة، فعاشت مع جدّتها وأرادت الزواج لتعيش في حياة مستقلّة وسط أحلام ورديّة لطفلة في عمر المراهقة، ولكن المسؤوليّة كانت كبيرة، لافتة أنها ندمت بعد ذلك.

وتحدثت عن زوجها الحالي خليل التميمي، مؤكدة أنهما يعيشان قصة حب كبيرة، وأنه يتمتع بخفة دم كبيرة، لكنه في نفس الوقت عصبي، لافتة إلى أنه لا يحب الظهور معها في أي أماكن اجتماعية.