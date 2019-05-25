أحمد الفيشاوي في صورة نادرة مع سيد مكاوي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة قديمة له مع الفنان الراحل سيد مكاوي.

أحمد الفيشاوي، علق على الصورة قائلًا: «أحلى مسحراتي في مصر»، والصورة تم التقاطها في كواليس تصوير برنامج «المسحراتي»، الذي كان يقدمه الموسيقار الراحل في رمضان كل يوم قبل أذان الفجر وظهر معه أحمد الفيشاوي في حلقات عدة.

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من ناحية أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه «ولاد رزق 2»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان ويحمل عنوان «عودة أسود الأرض».

الجزء الأول من «ولاد رزق» عُرض في عيد الأضحى 2015، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين التجاري والنقدي.

وكان أخر أعمال أحمد الفيشاوي،فيلم “122” ، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري في أولى تجاربه السينمائية في مصر، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، أمينة خليل وأحمد داود، وهو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4Dx.