ياسمين صبري ترد للمرة الأولى على اتهامها بتقليد شيرين عبدالوهاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجهت الفنانة المصرية ياسمين صبري، اتهامًا مؤخرًا حول تقليدها للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في شخصيتها بمسلسل «طريقي».

وقالت ياسمين صبري، في تصريحات صحفية، إنها ترفض المقارنة بين عملها وبين مسلسلي «حكايتي وطريقي»، مؤكدة أنهما مختلفين.

وأضافت: «العديد من قصص الصعود بدأت بالهروب من الأهل، فالأمر ليس مقتصرًا على مسلسل طريقي للنجمة شيرين عبدالوهاب لأن العديد من المسلسلات والأفلام بدأت بالهروب من الأهل قبل رحلة الصعود».

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وتابعت: «لم أسع للبطولة المطلقة ولكن أكثر من منتج عرض عليً عمل من بطولتي إلا أنني استقريت في النهاية على مسلسل حكايتي لأن الفكرة أعجبتني».

وعن انتقاد طرقتها في التحدث، قالت: «بخصوص طريقة حديثي الهادئة فهي ملائمة للشخصية ولا أحب الصراخ بدون سبب أو مبرر درامي».

مسلسل “حكايتي”، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة «سينرجي».

ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلا من الفنانة وفاء عامر، و إدوارد، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، و أحمد بدير، واتامر شلتوت، و مها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، و جمال عبدالناصر، و مصطفى درويش، وسارة نخلة، و هبة عبدالحكيم.