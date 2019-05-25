إعلامي يهاجم شمس الكويتية.. ورد حاد من الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم الإعلامي السعودي طارق الحربي الفنانة شمس الكويتية، وانتقد أدائها التمثيلي في مسلسلها “هايبرلوب”، والذي يعد أول تجربة تمثيلية لها.

الإعلامي السعودي قال، في برنامجه “رادار طارئ” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، ان دور شمس خفيف ولا يحمل أي قدرات تمثيلية ومزعج بسبب صراخها الدائم في المسلسل والحركات الغريبة التي تقوم بها على أساس أنها كوميدية، وشبهها بالفنان رامز جلال.

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شمس الكويتية خرجت عن صمتها لتؤكد أن الحربي يهاجمها لرفضها الظهور في برنامجه، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “برنامج رفضت اطلع فيه مسوين فيها ينقدون ويتنمرون !! لو وافقت اطلع معاهم كان قالوا نجمة الموسم.. والله لو انا من الي يحبون الاكشن اطلع من موبايلي محادثات اخليهم مسخرة كلهم”.

ومسلسل “هايبرلوب” من بطولة أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، عبدالمحسن الشمري، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، محمد القس، ومن إخراج أوس الشرقي.

ويدور المسلسل في قالب كوميدي غنائي، يوناقش التغيرات اﻻقتصادية والعادات اﻻجتماعية التي طرأت على المجتمع تتنوع فيها اأماكن والأزمنة.