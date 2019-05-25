أول ظهور لسلاف فواخرجي بعد الحادث الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بأول فيديو لها بعد الحاث الذي تعرضت له مؤخرًا في كواليس تصوير مسلسل «خط ساخن».

سلاف فواخرجي، طمأنت متابعيها على صحتها، مؤكدة أن الحادث كان صعب ولكنها ستعود لاستئناف تصوير المسلسل بعد تعافيها من الإصابة وظهرت خلال الفيديو وهي تضع لفافة طبية على يدها اليسرى.

ووجهت سلاف، رسالة شكر خاصة لكل من سأل عليها خلال الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤكدة أن محبتهم أهم شيء بالنسبة لها.

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وكانت سلاف فواخرجي، قد أُصيبت برضوض وكدمات نتيجة تنفيذ مشهد أصرت على تصويره بدون الاستعانة بدوبلير، وفيه تلقي بحالها من أعلى سيارة نقل، وتم نقلها على المستشفى.

”خط ساخن”،يشارك في بطولته حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري، والمسلسل يمثل عودتها للدراما المصرية بعد غياب سنوات.

كما شاركت مؤخرًا كعضو فى لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

من ناحية أخرى، تنافس سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني بمسلسل «ناس من ورق»، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج وائل رمضان، ويشارك سلاف في بطولته، دريم لحام، سلمى المصري، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، صفاء سلطان، وغيرهم.