ريم البارودي: أحمد سعد ما يتبكيش عليه.. وأعاتب بسمة وهبة لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد التصريحات التي أدلى بها الفنان أحمد سعد في حلقته ببرنامج “شيخ الحارة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، خرجت الفنانة ريم البارودي، طليقة سعد السابقة، عن صمتها لترد عليه.

ريم قالت: ” سعد يسبب الأذى لنفسه فبالتالي لن يصعب عليه إيذاء الأخرين، الله يسامحك.. أنت طالع تاخد تارك مني في نفس البرنامج اللي أنا طلعت فيه!، مش حلو إنك تقول عني ولو حتى اتجوزتني يوم.. عيب”.

وردا على كلامه بأنها خرجت في البرامج لتبكي عليه، قالت، خلال استضافتها في برنامج “غبقة سكوب” على قناة “سكوب”، تقديم الكاتبة الصحفية فجر السعيد: “أنت ما يتبكيش عليك، أنا كنت بعيط على نفسي”.

ووجهت عتابا على الإعلامية بسمة وهبة، بقولها: “بعتب عليها لأنها مشافتش مني غير كل خير، زعلت منها لأن انتي عارفه الحقيقة فازاي شيخ الحارة يقول اتجوزها 6 ايام؟.. أنا ما أذتكيش في حاجة أو ضايقتك.. أنتم كنتم بتعملوا حلقة تردوا على زوجته السابقة ولا قبل السابقة؟!”.

وأضافت: “بسمة تحدثت عني في حلقات مع فنانين أخرين أيضًا، خاصة عندما اتهمتني بمحاولة الانتحار بسبب أحمد سعد وسألت الفنانة وفاء عامر عن ذلك.. الانتحار ده كفر وأنا مش صغيرة عشان أعمل كده.. اللي اتقال ده عيب.. وعشان كده وفاء اتعصبت عليهم وشتمت شيخ الحارة”.

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وكان أحمد سعد قد صرح خلال حلقته في برنامج “شيخ الحارة”، أنه تزوج من الفنانة ريم البارودي لمدة 6 أيام فقط، ووقتها طلبت منه الطلاق وأكدت انها لن تستطيع أن تكمل حياتها معه، ثم تم الطلاق، بعد أن تنازلت عن مؤخر صداقها.

وفي أول تعليق لها على تصريحاته، كذبت ريم سعد، مؤكدة أنها تزوجته 21 يوم وليس 6 أيام كما قال، حيث سخرت من تصريحاته، بقولها: “سمعت أنى اتجوزت 6 أيام ... لا .. أنا أصلا تجوزت رسمى على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة”.

وأضافت: “مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب واللى مش هسمح بيه أن يا حرام اننا اتعملنا عمل من احدى زوجاته علشان نطلق بعد 6 أيام اللى كانوا على علاقة ساعتها .. اقسم بالله وحياة شهر كريم .. أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر .. ولو على الأعمال .. أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقول اللى حصل فى الكواليس”.

واختتمت كلامها، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “ملحوظة بعد 14 سنة محاولات اصلاح بنى ادم اتجوزت 21 يوم .. العمل عمل الله .. ريم البارودى”.