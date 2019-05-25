مخرج «ولد الغلابة» يتهم أحد الأشخاص بسرقة مجهوده وأحمد السقا يعلّق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار المخرج المصري محمد سامي، حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية بعد أن اتهم أحد الأشخاص بسرقة مجهوده في مسلسل «ولد الغلابة»، والمعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

محمد أسامة، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبى الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا ما بيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان».

ولم يكشف محمد سامي، عن أي تفاصيل حول هذه السرقة أو الشخص الذي قام بها، وترك الأمر مجهولًا.

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في الوقت نفسه قال الفنان المصري أحمد السقا، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «محمد سامي مخرج جريء ومتطور في أدواته الإخراجية، ويملك أسلحة عديدة في فن الإخراج لمستها بنفسي في تنفيذ كل مشاهد العمل».

وأضاف: «كما أنه قام بتغيير جلدي كليا وأشرف بنفسه على تفاصيل العمل من الألف للياء، ويملك أيضا عين ورؤية ثاقبة تميزه لذلك أوجه له تحية من القلب على كل هذا المجهود الذي بذله وإسهامه في نجاح العمل».

مسلسل “ولد الغلابة”، من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.