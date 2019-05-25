هند صبري: زوجي لا يشاهد أعمالي.. وأحضر جلسات للعلاج النفسي لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة التونسية هند صبري أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف لا يشاهد أعمالها الفنية في المعتاد، لكنه شاهد أعمال قليلة لها.

هند كشفت عن الأعمال التي شاهدها زوجها وهي مسلسل “حلاوة الدنيا”، وفيلم “الجزيرة”، وفيلم “عمارة يعقوبيان” وبعض حلقات من مسلسل “عايزة أتجوز”.

الفنانة التونسية وجهت رسالة لزوجها، خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي “رسايل”، بقولها: ” ربنا يخليك ليا وبحبك وكل سنة وأنت ضهري وسندي وأبو بناتي وصديقي المفضل”.

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ومن ناحية أخرى كشفت هند أنها تحضر جلسات للعلاج النفسي، قائلة: “بروح في حالات كتير لما بكون متضايقة وساعات بيكون فيه أسئلة في دماغي مش عارفة أرد عليها، وأنا مؤمنة إن فيه ناس مهمتها تروحي ليها علشان تساعدك مش شايفة فيها عيب”.

الفنانة التونسية نفت خلال الحلقة كل ما تردد عن خلافاتها مع مواطنتها الفنانة درة، حيث قالت: “ما عنديش خلافات مع حد لأن ما عنديش حاجات أختلف فيها معهم، والخلافات دي من أساطير الوسط الفني المتداولة أحنا ننافس بعض كلنا لكن فيه ما بينا مودة متبادلة”، لافتة إلى أنها لا تمانع في العمل مع درة لكن في هذه الحالة سيكتب اسمها قبل درة.

يذكر أن هند صبري تشارك في فيلم “الممر” للفنان أحمد عز الذي من المقرر عرضه في عيد الفطر القادم، كما تشارك في فيلم “الفيل الأزرق2” بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم والذي سيعرض في عيد الأضحى، بالإضافة إلى أن فيلمها “الكنز 2” من المتوقع أن يعرض قريبا، وهو من بطولة محمد رمضان، ومحمد سعد، وروبي، وأحمد رزق، وغيرهم.