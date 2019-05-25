محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده مع أبناءه.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري محمد رمضان، بعيد ميلاده بحفل صغير برفقة نجليه علي وكنز، ونشر فيديو للاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».
محمد رمضان، علق على الفيديو قائلًا: «أجمل عيد ميلاد .. علشان خلصت شغل وروحت لاقيت (علي و كنز ) عملين لي عيد ميلاد صغير زيهم ربنا يحفظهم هما وحنين بنتي الكبيرة ويحفظ كل أسركم».
وحصد الفيديو على العديد من تعليقات متابعيه الذين قدوا له التهاني بعيد ميلاده ومنهم الفنانة شيماء سيف وعدد من النجوم.
من ناحية اخرى يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «زلزال»، من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.
وتدور قصة مسلسل “زلزال” حول فترة زلزال 1992، وبالتحديد عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992.
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