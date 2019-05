5 مواقف أثارت الجدل في مهرجان كان

في غضون ساعات قليلة، يسدل مهرجان "كان" السنيمائي الدولي الستار على فعالياته التي شهدت منافسة مشتعلة بين مجموعة كبيرة من الأفلام الأوروبيّة والأمريكيّة.

على مدار تاريخه، شهد المهرجان الكثير من المواقف الجدليّة، وهذا العام لم يكن استثناءً إذ تضمنت الدورة الـ72 عدداً من المواقف المميزة كان أبطالها مشاهير هوليوود.

ورصدت صحيفة "ميركوري نيوز" الأمريكية أبرز اللقطات والمواقف الجدليّة والمميزة في مهرجان كان لهذا العام.

1- سيلفستر ستالون





خلال مشاركته في فعاليات المهرجان، صرَّح الممثل والمنتج الأمريكي سيلفستر ستالون أنَّه لم يكن يتوقع أبدًا أن يدخل صناعة السينما، بسبب مشكلات في النطق والكلام بطريقة واضحة، إلا أنَّه بمرور الوقت تحوَّل إلى واحد من أشهر نجوم هوليوود.

وقال ستالون: "عندما كنت أحاول إيجاد وظيفة في الإعلانات، كنت أتلقى ملاحظات دومًا من المخرجين لأنهم لا يفهمون ماذا أقول"، ومازح الجمهور قائلًا: "عرفت كم أنا سيئ فقط عندما قال لي زميلي أرنولد شوارزنيجر إنني أمتلك لكنة!".

2- حفل تبرعات أمفار





يُقام حفل جمع تبرعات أمفار للتوعية بمرض الإيدز سنوياً، على هامش الفعاليات، وهذا العام نجح الحفل في جمع 500 ألف دولار من بيع تمثال ميكي ماوس رخامي، ونحو 364 ألف دولار من لوحة لميك جاجر المغني الرئيسي في فريق "رولينج ستونز"، بيد الرسام آندي وارهول عام 1975، مرفقة بتوقيع الاثنين.

3- كوينتن تارانتينو





كان المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو محل جدل كبير هذا العام بسبب تصريحاته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي أقيم على شرف فيلمه "Once Upon a Time in Hollywood" (حدث ذات مرة في هوليوود).

وتضمنت تصريحات تارانتينو هجومًا على صحفيّة سألته عن سبب ضعف حوار بطلة الفيلم مارجو روبي مقارنة بزميليها الذكور ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

وكشف تارانتينو أيضًا أنَّه لم يخبر زميله المخرج البولندي رومان بولانسكي أنَّه ينفذ فيلماً حول جريمة القتل المروعة التي راحت ضحيتها زوجته شارون تيت، ولم يأخذ إذنه أبدًا.

4- دييجو مارادونا





حث أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا جمهوره على مقاطعة الفيلم الوثائقي الذي حمل اسمه وشارك به المخرج البريطاني أسيف كاباديا في مهرجان كان لهذا العام، وذلك بسبب عنوان الفيلم الذي تضمن وصف "مارادونا" بالمحتال، وهو ما أثار حفيظة مارادونا ودفعه لمهاجمة الفيلم.

أزمة "مارداونا" أثارت اهتمام الإعلام لفترة طويلة، إذ خرج ليصرح أنَّه مجرد لاعب كرة قدم يتلقى أجرًا مقابل ذلك، وأنَّه لم يحتل على أي شخص ولا يستحق هذا الوصف المضلل، وبالتالي لن يشاهد الفيلم.

5- كلوديا إلير





أثارت كلوديا إلير، الصحفيّة الأمريكيّة بموقع "فارايتي"، ضجة واسعة، على إثر محاولة أفراد الأمن في مهرجان كان منعها من الدخول كونها ترتدي حذاءً مسطحًا في مخالفة واضحة لقواعد المهرجان التي تلزم النساء بارتداء أحذية ذات كعب عالٍ.

ورغم نجاح كلوديا في حضور الفعاليات في النهاية بعد تهديدها الأمن بنشر الواقعة عبر موقع "فارايتي"، لكن أزمة الكعب العالي في مهرجان كانت لا تزال مستمرة.

الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت سارت العام الماضي حافية القدمين على السجادة الحمراء متعمدة، رغبةً منها في الثورة على شروط كان المجحفة -من وجهة نظرها- في قواعد اللبس.