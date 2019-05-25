مخرجة سورية تحصد جائزة أفضل وثائقي في "كان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الفيلم السوري "إلى سما" للمخرجة السورية وعد الخطيب بجائزة "العين الذهبية" لأفضل وثائقي يعرض في مهرجان كان، مناصفة مع "سلسلة الأحلام" للتشيلي باتريسيو جوسمان.

وعُرض "إلى سما" الذي شارك البريطاني إدوارد واتس في إخراجه، خلال جلسة خاصة وهزّ مشاعر جمهور المهرجان، ويستعرض الوثائقي الذي يتّخذ شكل رسالة توجهها الأم إلى ابنتها ويتضمن مشاهد مؤثرة جدا صوّرتها الخطيب في شوارع حلب أو محيط المستشفى، مسار وعد الطالبة فالزوجة والوالدة.

وقالت وعد الخطيب، التي لم تبلغ بعد عامها الثلاثين: "صنعت الفيلم لأبرر لابنتي سما الخيار القاسي جدا الذي اضطررنا لاتخاذه ببقاء العائلة في سوريا خلال المرحلة الأكثر دموية من النزاع، وذلك في مستشفى حلب، حيث يعمل زوجي الطبيب حمزة والذي كان عرضة للقصف".

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ووجّهت المخرجة تحية إلى الشعب السوري عند تسلمها الجائزة، قائلة: "لا شيء سيجرّدنا من حسنا الإنساني".

وسلّمت الجائزة التي تمنح منذ عام 2015 لأفضل وثائقي في المهرجان، خلال احتفال قصير، السبت، بحضور أعضاء لجنة التحكيم التي ترأستها المخرجة الفرنسية يولاند زوبرمان، التي قالت إن الوثائقي "هو سينما العصيان والتشكيك والسعي"، داعية المنتجين إلى تقديم المزيد من هذه الأعمال في المهرجان.

أما "سلسلة الأحلام" (لا كوردييرا دي لوس سوينيوس) لباتريسيو جوسمان، فيتطرّق إلى استغلال ثروات المناجم في جبال الإنديز وقد تعذّر على المخرج الحضور لتسلم الجائزة.