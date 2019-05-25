كيم كارداشيان "تنبش" صُور الزفاف الفاخر احتفالاً بعيد زواجها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست بذكرى زفافهما الخامسة يوم الجمعة.

فقد نشرت كارداشيان، البالغة من العمر 38 عامًا، 10 صور لم تُنشر من قبل من حفل زفافهما الفاخر الذي أُقيم في قلعة فورتي دي بلفيدير التاريخية، وهي قلعة تعود إلى القرن السادس عشر على قمة تل بالقرب من نهر أرنو، فلورنسا، إيطاليا.

وكتبت كارداشيان على الصور: "منذ 5 سنوات، تزوجت من أعز أصدقائي"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وكانت كورتني كارداشيان أول من شاركت التهاني للزوجين السعيدين اللذين استقبلا طفلهما الرابع قبل أسبوعين، حيث كتبت كورتني البالغة من العمر 40 عامًا: "صورتي المفضلة الوحيدة من حفل زفاف كانييه وكيم هي إحدى صور لابني ماسون، لم نتمكن من العثور عليه، فقد حان الوقت للسير في الممر وكان حامل الخاتم، وأخيرًا وجدناه نائمًا أسفل طاولة في الغرفة الخلفية في الحصن الإيطالي القديم حيث كنا نستعد جميعًا".

وكانت كيم وكانييه احتفلا بعيد زواجهما في وقت مبكر من يوم الخميس بعشاء حميم في المطعم الإيطالي إي بالدي في سانتا مونيكا.

وفي يوم الجمعة، احتفل كل من كيم كارداشيان وكاني ويست بالذكرى السنوية الخامسة لزواجهما مع عرض زهور ضخم على طاولة المطبخ في منزلهما في هيدين هيلز، كاليفورنيا.