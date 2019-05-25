ريم البارودي: موضوع أحمد سعد أصبح "بايخ".. وفجر السعيد تقصف بسمة وهبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية ريم البارودي، إن أزمتها مع طليقها الفنان أحمد سعد، انتهت تمامًا، وأغلقت هذه الصفحة، موضحة أن الحديث المستمر عن علاقتها الماضية أصبح "بايخ".

وأضافت ريم في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية فجر السعيد، أن "سعد"، يتسبب فى الأذى دائمًا لنفسه، لذلك من السهل عليه إيذاء الآخرين، قائلة: "الله يسامحك..أنت طالع تاخد تارك مني في نفس البرنامج اللي أنا طلعت فيه، مش حلو إنك تقول عني حاجة ولو اتجوزتني حتى يوم.. عيب".

وردت ريم على تصريحات أحمد سعد عنها، حين قال إنها بكت عليه، خلال لقائه الماضي في برنامج "شيخ الحارة"، قائلة: "أنا مبعيطش على راجل، وأنت ميتبكيش عليك، أنا كنت بعيط على نفسي، والعتاب مش عليك ولكن على بسمة وهبة لأنها كل حاجة كانت بتقوله ريم؛ لأن المفروض الحلقة للرد على زوجته السابقة وليس قبل السابقة".

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ومن الجانب الآخر أوضحت "ريم" أن "بسمة" تحدثت عنها في حلقات مع فنانين آخرين أيضًا، خاصة عندما اتهمتها بمحاولها الانتحار بسبب أحمد سعد وسألت الفنانة وفاء عامر عن ذلك، قائلة: "الانتحار ده كفر وأنا مش صغيرة عشان أعمل كده، اللي اتقال ده عيب، وعشان كده وفاء اتعصبت عليهم وشتمت شيخ الحارة".

وفي ذات السياق، هاجمت الكاتبة الصحفية فجر السعيد، بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، لهجومها عليها باستمرار بعد رفضها الظهور معها قائلة: "أنا مبحبهاش لأنها بوشين، جابت أربعة يشتموني، ولو بفضح كنت قولت أشياء خاصة".