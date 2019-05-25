رفيق علي: "خمسة ونص" تتبيلة مكررة ما عدا "التوريث السياسي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد النجم اللبناني، رفيق علي أحمد، بطل مسلسل "خمسة ونص"، أنه انتقائي جدًا فيما يخص الدراما، ويفضل المسرح على التلفزيون في حال تزامن عرضهما عليه معًا، لكنه قد يوافق على عمل درامي يحمل فكرة جديدة في حال كان مُتاحًا ولم يكن منشغلاً بالمسرح وهو ما حدث في "خمسة ونص".

وأضاف أحمد في حواره على إحدى الإذاعات السعودية، أن "خمسة ونص" لم يقدم جديدًا على صعيد "التتبيلة" بين الحب والخيانة والانتقام وغيرها، ولكن على صعيد موضوع آخر وهو "التوريث السياسي" الذي نادرًا ما يُطرح دراميًا هو بالذات ما جعله يقبل المشاركة في العمل.

وعما إذا كان يفضل العمل التلفزيوني التاريخي على الدرامي المعاصر، أوضح النجم اللبناني أنه يفضّل اختيار العمل الدرامي المعاصر على اعتبار أن العرب لم يقدموا شيئًا يحفظه التاريخ لهم حتى يفكروا بعمل مسلسلات تاريخية.

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وعند سؤاله عن النجوم الشباب وأيهم يفضل، من خلفية أكاديمية أم من مجالات أخرى ليس لها علاقة بالتمثيل؟ فضل النجم رفيق علي النجوم الشباب ممن يحملون خلفية أكاديمية جيدة بسبب مسؤولية التمثيل، وما يجب أن يقدموه من خلاله.

كما لم يعتب على الفنانين القادمين من مجالات أخرى ليس لها علاقة بالتمثيل، حيث اعتبر أن هؤلاء هم من يفضلهم المنتجون بسبب متطلبات السوق التي أصبحت المقياس الأول لبناء العمل الدرامي، ولهم حرية الموافقة من عدمها طالما هناك من يطلبهم لذلك، فليسوا هم المسؤولين عن الأمر.