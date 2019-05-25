شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو "حكايتى" الحلقة 19..القبض على أحمد حاتم بتهمة الشروع فى قتل عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث الحلقة الـ19 فى مسلسل "حكايتى" بدأت بالقبض على الفنان أحمد حاتم الذى يجسد دور "أدهم" ابن عم "داليدا" ياسمين صبري بتهمه الشروع في قتل ابن عمه ووالد "داليدا". مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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