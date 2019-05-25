شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت ينتهى من تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الموسيقار عمر خيرت من تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، كما قام بتلحين أغنيتين يتم تقديمها خلال أحداث الفيلم المرتقب عرضه فى موسم العيد ابتداء من يوم 4 يونيو المقبل.

وتحتاج الأفلام ذات الطابع العسكرى الحربى خاصة المرتبطة بالصراع العربى الإسرائيلى، إلى موسيقى ذات طابع خاص، وهى الحس المختلف الذى يمتلكه عمر خيرت، وأثبت ذلك فى عدة أعمال مثل المقطوعة الخالدة فى إعدام ميت، وفيلم ولاد العم، ومسلسل العميل 1001، ومسلسل الثعلب.

ويعد فيلم (الممر) التعاون الخامس بين المخرج شريف عرفة والموسيقار عمر خيرت بعد أفلام النوم فى العسل، مافيا، الجزيرة الجزء الأول، وولاد العم، وأخيرا الجزيرة الجزء الثانى عام 2014، وكان عمر خيرت قد ألغى حفلاته الغنائية التى كان من المقرر إقامتها فى شهر أبريل الماضى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للانتهاء من الموسيقى التصويرية للفيلم.

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فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.