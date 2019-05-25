فن ومشاهير

ياسر صادق يعيد إصدار سلسلة توثيق المسرح المصري بالمركز القومي للمسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوة مهمة وقرار صائب اتخذه الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بإعادة مشروع سلسلة توثيق المسرح المصري بالإصدار الخامس عشر والذي يتناول الموسم المسرحي (2007-2008) للباحثين في مجال المسرح والفنون المتنوعة في إطارعمل توثيقي ممنهج يليق باسم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية .

 

وقال ياسر صادق : كان لابد من تصحيح المسار لتحقيق دورا مهما من أدوار المركز لاستعادة الريادة والمكانة وتأثيره في نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقي والفن الشعبي بعد استئناف مشروع النشر المتخصص في مجالات عمل المركز والغائب منذ سنوات . 

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الاصدار الخامس عشر راجعه ويقدمه المخرج والدكتور عمرو دواره وهو يتناول الموسم المسرحي عام 2007 و2008 وما قدم خلالهما من عروض وأحداث ومقالات . 

 

مسرح
 

ياسر صادق (2)
 

 

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